Blaulicht : Wohnwagen brennt in Temmels ab

Wohnwagen brennt in Temmels ab

Temmels Ein Wohnwagen ist am Mittwochmorgen in Temmels abgebrannt.

Fahrer und Beifahrer wurden durch eine Fehlermeldung aufmerksam, der Fahrer steuerte mit dem Gespann den Parkplatz eines örtlichen Discounter an. Dort stellten sie einen Brand im Wohnwagen fest. In letzter Minute konnten sie noch das Auto noch abkoppeln und in Sicherheit bringen.