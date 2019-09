Feuerwehr : Wohnwagen brennt in Temmels ab - Auto in letzter Minute gerettet

Wohnwagen brennt in Temmels ab - Auto in letzter Minute gerettet

Temmels Ein Raub der Flammen wurde am Mittwochmorgen ein Wohnwagen in Temmels bei Konz. Übrig blieb nur ein Trümmerhaufen.

Gegen 9 Uhr am Mittwochvormittag kam es zum Brand eines Wohnwagens in Temmels.

Laut Feuerwehr war der Fahrer eines Auto-Wohnwagen-Gespanns gegen 9 Uhr in Temmels unterwegs, als ihm und seinem Beifahrer eine Fehlermeldung im Auto auffiel. Daraufhin steuerten sie den Parkplatz eines Discounters an. Sie stellten fest, dass der Wohnwagen in Brand geraten war. Quasi in letzter Minute gelang es den beiden, das Auto abzukoppeln und beiseite zu fahren.