10.000 Euro Schaden Wollten Fensterscheiben mit Kanaldeckel einwerfen: Versuchter Einbruch in Jünkerath

Jünkerath · Unbekannte haben zwischen Montag und Dienstag versucht, in eine Angelhütte in Jünkerath in der Vulkaneifel einzubrechen – und sind dabei durchaus kreativ vorgegangen.

21.06.2024 , 06:48 Uhr

Symbolbild Foto: dpa/Philipp von Ditfurth