Blaulicht : Polizei ermittelt wegen Flächenbrand am Orschenberg

Foto: Fritz-Peter Linden

Tawern Im Bereich des Orschenberges in Tawern kam es am Montag, 29. März, um 18 Uhr, zu starker Rauchentwicklung in einem Steilhang. Wie die Polizei mitteilt war die Ursache ein kleiner Flächenbrand, der durch die Feuerwehr Tawern gelöscht werden konnte.

Die Brandursache ist noch ungeklärt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eventuell könnten im Zusammmenhang mit der Entstehung des Brandes zwei Personen stehen, die den Einsatzort während der Löscharbeiten mit Motocross-Rädern verließen.