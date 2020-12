Polizei ermittelt : Spaziergänge finden enthauptete Tiere in der Eifel

Wallendorf Spaziergänger haben im Wald nahe Wallendorf mehrere kopflose Tierkadaver entdeckt und die Polizei informiert. Steckt dahinter ein okkultes Ritual?

Was klingt wie eine Szene aus einem Horrorfilm ist ein Tatort, den Spaziergänger am Samstagnachmittag, wohl zufällig, in einem Waldstück bei Wallendorf in der Südeifel entdeckt haben. Doch was steckt dahinter? Wer hat die Tiere geötet und verstümmelt, und aus welchem Grund?