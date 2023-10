Polizei warnt Zahlreiche Anrufe von Telefonbetrügern in der Vulkaneifel

In dem Zusammenhang warnt die Polizei wiederholt vor solchen Schockanrufen: Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie einfach auf. Kontaktieren Sie unmittelbar die von den Tätern benannten Kinder/Angehörigen Übergeben sie niemals Geld an unbekannte Personen. Ist die Geschichte wirklich plausibel? In Deutschland muss z. B. für lebensnotwendige medizinische Behandlungen oder zur Freilassung aus polizeilichem Gewahrsam niemals Geld vorgestreckt werden.