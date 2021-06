Vandalismus : Zahlreiche Fahrzeuge in Trier durch Zerkratzen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Zahlreiche Fahrzeuge in Trier durch Zerkratzen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Trier Vandalismus in Trier-West am Feiertag: Laut Polizei sind dort zahlreiche Fahrzeuge durch Zerkratzen beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

In Trier Nord, genauer in der Paulinstraße und der Thyrsusstraße, wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei am Feiertag insgesamt 20 Fahrzeuge mutwillig zerkratzt.