Drogenkonsum, kein Führerschein Zahlreiche Strafanzeigen bei Verkehrskontrollen an der B51

Bitburg · Drogenkonsum, Fahren ohne Führerschein, zu wenig gekühlte Lebensmittel: Polizei und Zoll haben am Mittwoch an der B51 bei Verkehrskontrollen zahlreiche Autofahrer ertappt. Was die Verkehrssünder erwartet.

06.04.2023, 08:00 Uhr

Foto: dpa/Robert Michael

Von TV Redaktion/MRA