Zu schnell unterwegs : Zahlreiche Unfälle in kurzer Zeit auf nasser Fahrbahn

Daun/Gerolstein (red) Viel zu tun für die Beamten der Polizeiinspektion (PI) Daun: Am frühen Samstagabend und am Samstagnachmittag, 7. September, sind im Bereich der PI mehrere Verkehrsunfälle auf regennasser Fahrbahn passiert.

Gegen 18.50 Uhr fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus der VG Daun mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 421 zwischen Mehren und Ellscheid. Hier kam er in einer Kurve vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit, auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr mit dem Auto in den Straßengraben und kollidierte mit mehreren Bäumen. Der junge Mann wurde durch die Wucht des Aufpralls aus seinem Fahrzeug geschleudert. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen. An dem Auto erheblicher Sachschaden, es wurde durch einen Abschleppwagen geborgen. Die Unfallstelle war voll gesperrt, eine Umleitung eingerichtet. Neben den Beamten der Polizeiinspektion Daun waren der Rettungsdienst, die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.