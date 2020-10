Zwei Verletzte : Zaun durchbrochen: Autofahrer landet mit Fahrzeug in der Mosel (Fotos)

Foto: TV/Andreas Sommer

Bernkastel-Kues Bei einem Unfall am Donnerstagabend sind in Bernkastel-Kues zwei Insassen verletzt worden. Der Autofahrer durchbrach mit seinem Fahrzeug einen Zaun – und landete in der Mosel.

Heute Abend ereignete sich, gegen 19.15 Uhr, in Bernkastel-Kues, ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden.

Foto: TV/Andreas Sommer

Der Fahrer eines PKW kam ausgangs des Burgbergtunnels von der Fahrbahn ab, durchbrach einen massiven Metallzaun und stürzte mit seinem Fahrzeug die Böschung hinab in die Mosel. Zuvor touchierte er die Tunnelwand.