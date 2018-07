später lesen Stadtkyll Zaun in Stadtkyll beschädigt Teilen

(fpl) Die Polizei Prüm sucht die Verursacher einer Sachbeschädigung am Wirftstausee in Stadtkyll. Vermutlich Mitte vergangener Woche haben Unbekannte dort den Zaun an der Straße hinauf zum Haus „Eifel Panorama“, dem früheren Hotel am See, demoliert.