Blaulicht : Zaunpfähle beschädigt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Nittel (red/hpl) Unbekannte haben Im Zeitraum vom 12. Juli, 12 Uhr bis zum 13. Juli, 10 Uhr aufgestellte Zaunpfähle an einem Weinberg in Nittel beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Der Weinberg liegt an der L135 zwischen Nittel-Windhof und Onsdorf, circa einhundert Meter oberhalb des Sportplatzes Nittel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken