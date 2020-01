Drei Verletzte : Zehnjähriger und Eltern nach Kellerbrand in Trier-Ruwer im Krankenhaus

Trier-Ruwer Nacht zum Freitag in Trier-Ruwer: Weil sich alte Lappen in einem Plastikeimer entzünden, kommt es in einem Keller zu einem Brand. Ein 10-Jähriger und seine Eltern werden ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Freitag, 3. Januar, gegen 1 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in der Longkampstraße in Trier-Ruwer zu einem Brand im Keller. Ein 10-jähriger Junge und die 43-jährigen Eltern kamen mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Trierer Krankenhaus. Das teilt die Polizei in der Nacht mit.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalinspektion Trier kam es offensichtlich zur Entzündung von alten Lappen in einem Plastikeimer, die im Keller gelagert wurde. Das Feuer griff auf Silikontuben und Farbeimer über, die in der Nähe standen. Es entwickelte sich starker Rauch im Haus, wodurch jedoch kein Gebäudeschaden, sondern lediglich Rußanhaftungen an den Wänden entstanden.

Das Feuer konnte durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr Trier und Trier-Ruwer gelöscht werden.