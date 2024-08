In Zeltingen-Rachtig Durchlauferhitzer fängt Feuer – drei Menschen verletzt

Am Mittwoch, 14. August, brannte es gegen 19.30 Uhr in einem Haus in der Uferallee in Zeltingen. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein Durchlauferhitzer im Badezimmer vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand. Weil die Anwohner und ein Nachbar das Gerät schnell löschten, konnten sie Schlimmeres verhindern. Dennoch wurden drei Personen wegen Atemwegsreizungen leicht verletzt.