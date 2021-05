Blaulicht : Gleitschirmflieger stürzt an der Mosel ab

Foto: TV/Friedemann Vetter

Zeltingen-Rachtig Ein Gleitschirmflieger ist am Samstag an der Mosel abgestürzt. Er geriet in Turbulenzen.

Am Samstagabend, 29.Mai, geriet gegen 18:35 Uhr ein 57-jähriger Gleitschirmpilot aus Nordrhein-Westphalen in Turbulenzen. Das teilt die Polizei mit.

Hierbei klappte sein Fallschirm ein. Aufgrund der niedrigen Flughöhe war es ihm nicht möglich den Notfallschirm auszulösen, weshalb es zum Absturz kam, wodurch er sich im Hüftbereich verletzte.