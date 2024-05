Polizei bittet um Hinweise Diebe brechen in Garage in Zeltingen-Rachtig ein

Vorfall in Zeltingen-Rachtig: Laut Angaben der Polizei sind zwischen Samstag, 11. Mai, und Montag, 13. Mai, bisher unbekannte Täter in eine Garage in der St. Stephanstraße in Zeltigen-Rachtig eingebrochen. Dabei sollen sie mehrere Arbeitsgeräte und Werkzeuge gestohlen haben. Die Polizei bittet um Hinweise auf mögliche Tatverdächtige. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter 06531/95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung setzen.