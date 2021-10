Blaulicht : Nach großem Polizeieinsatz - Entwarnung nach Schüssen in Zeltingen-Rachtig - Was dort genau passiert ist (Fotos)

Update Zeltingen Zu einem großen Polizeieinsatz kam es am Mittwochmittag in Zeltingen-Rachtig. Wie die Polizei mitteilte, hatten Passanten zwei Männer beobachtet, die am Moselufer mit einer Waffe hantierten und geschossen hätten und dann mit einem Auto in den Ort verschwunden seien.