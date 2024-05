Polizei sucht Zeugen Frau wird beim Essen abholen von einem Mann bedrängt

Er baute sich vor ihr auf und stieß sie mit der Brust weg: So schildert eine Frau ihr Erlebnis vom Mittwochnachmittag, 29. Mai, der Polizei. Die Dame konnte zwar noch die Uferallee in Zeltingen-Rachtig überqueren. Dann habe sie der Mann aber daran gehindert, ihren normalen Weg weiterzugehen, so die Pressemitteilung der Polizei. Verletzt wurde dabei niemand.