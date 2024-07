An der Mosel Tödlicher Unfall im Weinberg: Mann stirbt in Zeltingen-Rachtig

In einem Weinberg in Zeltingen-Rachtig ist es am 8.7.2024 gegen 8.45 Uhr zu einem folgenschweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 32-jähriger Mann war laut Polizei in Höhe der dortigen Staustufe mit einer Weinbergsraupe mit Spritzarbeiten beschäftigt, als diese plötzlich im Steilhang ins Rutschen geriet und sich anschließend überschlug.