Polizei : Unbekannte stehlen Kanaldeckel von Moselbrücke in Zeltingen-Rachtig

Zeltingen-Rachtig Unbekannte haben einen Kanaldeckel auf der Hochmoselbrücke in Zeltingen-Rachtig (Landkreis Bernkastel-Wittlich) gestohlen. Laut Polizei hätte es gefährlich werden können. Nun werden Zeugen gesucht.

Die Bernkasteler Polizei musste sich am Mittwochabend mit einem Delikt befassen, der für Verkehrsteilnehmer gefährlich hätte werden können. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte in der Zeit zwischen 19 und 23.20 Uhr auf der Moselbrücke in Zeltingen-Rachtig (B53) einen Kanaldeckel am Fahrbahnrand entwendet.