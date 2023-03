Feuerwehreinsatz Kaminbrand in Zemmer

Zemmer · Die Feuerwehr musste am Dienstagmorgen zu einem Einsatz am Zuckerberg in Zemmer ausrücken. Ein Kamin war in einem Wohnhaus in Brand geraten.

14.03.2023, 09:38 Uhr

Foto: Agentur Siko

Von Siko Agentur