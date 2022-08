Feuerwehreinsatz : Gasgeruch: Supermarkt in Zemmer wird sofort evakuiert

Foto: TV/Agentur Siko 6 Bilder Gefahrgutunfall in Supermarkt in Zemmer

Zemmer Ein großer Feuerwehreinsatz hat sich am Montag in Zemmer abgespielt. Kunden eines Supermarkts wurden in Sicherheit gebracht und die Suche nach einer Gefahrenquelle wurde eingeleitet.

Am Montagmittag, 22. August, wurde gegen 12 Uhr die Feuerwehr zu einem Supermarkt in die Rothenbergstraße in Zemmer alarmiert. Dort hatte man einen Geruch festgestellt, der an Gas erinnerte.

Sofort wurde durch die Marktleitung der komplette Markt geräumt. Unter schwerem Atemschutz ging die Feuerwehr in die Lagerräumlichkeiten, wo der Geruch am stärksten war. Nachdem der Gefahrstoffzug des Landkreises Trier-Saarburg eingetroffen war, wurden direkt Messungen durchgeführt. Nach einiger Zeit hatte man die Ursache gefunden. Im Lager stand eine wohl defekte Gefriertruhe, aus der Kältemittel ausgetreten war.

Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Die Kühltruhe wurde ins Freie gebracht und die Lagerhalle mit einem Überdruckbelüfter belüftet, so dass die Dämpfe verschwinden konnten. Verletzt wurde niemand.