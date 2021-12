Verkehr : Unfall am frühen Morgen: Autofahrerin wird schwer verletzt (Fotos)

Zemmer Auf der L 46 bei Zemmer ist am Donnerstag ein Auto in die Leitplanke eingeschlagen. Die Fahrerin wurde vom Notarzt versorgt, es kam zu Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen gegen 7.25 Uhr auf der L 46 in Höhe des Kaiserhammer Weihers. Nach Informationen der Feuerwehr befuhr eine junge Frau die L 46 von Zemmer kommend in Richtung Trier, als sie ausgangs einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf der gegenüberliegenden Seite in der Leitplanke einschlug. Dabei erlitt die Fahrerin schwere Verletzungen. Sie wurde vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

