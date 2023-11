Explosion in der Nacht Geldautomat in Zerf gesprengt: Polizei gibt neue Details bekannt (Fotostrecke)

Erneut ist ein Geldautomat in der Region zum Ziel einer kriminellen Attacke geworden, diesmal in Zerf (Landkreis Trier-Saarburg) mitten in der Nacht. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage am Montagmorgen. Demnach habe sich die Attacke auf den Automaten in der Volksbankfiliale im Hochwaldort kurz vor 2 Uhr ereignet.