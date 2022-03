Kriminalität : Gleich drei Einbrüche in Zerfer Firmen

Zerf Gleich drei Firmen wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von Einbrechern heimgesucht. Was die Polizei bisher weiß.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 20 und 5.10 Uhr brachen Unbekannte in Zerf, Deeswiese in drei Firnen ein, teilt die Polizei mit. Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln von Fenster und Türen in die Anwesen und entwendeten Bargeld und Arbeitsmaschinen.