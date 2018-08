Zeuge verhindert Handtaschendiebstahl in Hermeskeil

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat eine Autofahrerin in Hermeskeil ihre Handtasche samt Inhalt behalten. Ein Unbekannter hatte auf einem Parkplatz versucht, die Tasche zu stehlen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei es bereits am Mittwochmittag zu einem versuchten Diebstahl auf dem Parkplatz der Aldi-Filiale in Hermeskeil gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen soll sich ein grauhaariger älterer Mann gegen 13.10 Uhr eine Handtasche aus einem Auto gegriffen haben. Dabei sei der Täter durch einen aufmerksamen Zeugen gestört worden. Der Unbekannte ließ daraufhin die Tasche fallen und flüchtete über die Straße Am Dörrenbach in Richtung angrenzendes Wiesengebiet.

Der Täter soll bereits zuvor versucht haben, unverschlossene Autos ausfindig zu machen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefon 06503/9151-0.

(red)