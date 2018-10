später lesen Polizei Zeugen gesucht: Auto beschädigt und davongefahren FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Die Polizei Bitburg sucht Zeugen einer Unfallflucht. Unbekannte haben in in der Bierstadt einen blauen VW Golf auf dem Edeka-Parkplatz in der Straße Limbourgs Hof beschädigt. Der Schaden befindet sich auf der Beifahrerseite.