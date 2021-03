Blaulicht : Zeugen gesucht – Auto in Hetzerath beschädigt und weitergefahren

Hetzerath (red) Die Polizei sucht einen Autofahrer, der in Hetzerath ein geparktes Auto beschädigt hat und weitergefahren ist.

Der gesuchte Autofahrer sei, so die Polizei, zwischen Dienstag, 16. März, 17 Uhr, und Donnerstag, 18. März, 13 Uhr, in Hetzerath, durch die Straße In der Straßmühle gefahren und und streifte mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestelltes Auto. Anschließend sei er geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro.