Polizei : Zeugen gesucht: BMW beschädigt

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein (red) In der Waldstraße (Höhe Hausnummer 64) in Gerolstein wurde am Freitag zwischen 12 und 15 Uhr ein geparkter schwarzer 3-er BMW von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

