Polizei : Zeugen gesucht: Gartenmauer beschädigt

Foto: TV/Frank Göbel

Zell/Mosel In der Nacht von Freitag, 31. Mai ab 21 Uhr, auf Samstag, 1. Juni, 9 Uhr, ist in Blankenrath an einem Grundstück im Bereich des Marktplatzes eine Gartenmauer beschädigt worden. Unbekannte Täter haben mehrere Steine aus der Mauer gebrochen, die anschließend auf den Boden geworfen wurden und zum Teil zerbrachen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken