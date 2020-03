Polizei : Zeugen gesucht: Hoher Schaden an Sattelzug

Ellscheid (red) Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am 11. Februar gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße (K) 20 zwischen Ellscheid und Gillenfeld ereignet hat. Wegen des Unfalls war das Teilstück mehrere Stunden gesperrt worden.

Der Sattelzugfahrer gab an, dass kurz nach dem Vorfall ein weiterer PKW aus Fahrtrichtung Ellscheid an die Unfallstelle gekommen sei. Die Fahrerin hätte sich bei ihm als LKW-Fahrerin ausgegeben und hätte sich nach seinem Wohlbefinden erkundigt. Als er angab, dass es ihm gut gehe, sei sie in Richtung Ellscheid weitergefahren. Auch sie sucht die Polizei, da sie ebenfalls Angaben zum Unfallhergang machen könnte. An dem Sattelschlepper entstand ein Sachschaden von etwa 30 000 Euro.