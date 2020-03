Polizei : Zeugen gesucht: Hoher Schaden an Sattelzug

Zeugen gesucht: Hoher Schaden an Sattelzug

Ellscheid (red) Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am 11. Februar gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße (K) 20 zwischen Ellscheid und Gillenfeld ereignet hat. Wegen des Unfalls war das Teilstück mehrere Stunden gesperrt worden.

Die K 20 diente als Umleitungsstrecke für die B 421, die wegen Sturmschäden gesperrt war. Ein Sattelzug war von Gillenfeld nach Ellscheid unterwegs. Nach Angaben des Fahrers sei ihm ein ADAC-Abschleppwagen entgegengekommen. Nach einem Ausweichmanöver habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei von der Straße abgekommen. Der Abschleppfahrer habe die Fahrt fortgesetzt. Mehrere Zeugen gaben an, dass hinter dem Abschleppwagen weitere Autos gefahren seien. Diese sucht nun die Polizei, da sie Angaben zur Unfallaufklärung geben können.Der Sattelzugfahrer gab an, dass kurz nach dem Vorfall ein weiterer PKW aus Richtung Ellscheid an die Unfallstelle gekommen sei. Die Fahrerin hätte sich als LKW-Fahrerin ausgegeben. Als er angab, dass es ihm gut gehe, sei sie weitergefahren.