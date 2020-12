Polizei : Zeugen nach Unfall in Konz gesucht

Foto: TV/Klaus Kimmling

Konz In Konz werden Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht gesucht. Am Donnerstag ereignete sich laut Polizei in der Konstantinstraße 29 a in Konz ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter schwarzer BMW im Frontbereich beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher hat vermutlich beim Rückwärtsfahren den geparkten BMW touchiert und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.