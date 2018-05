Zeugen gesucht: Mann brutal an Vatertag verprügelt

(mra) Zu einer heftigen Auseinandersetzung kam es nach Angaben der Polizei am späten Abend des Vatertags nahe der Gaststätte „Bitchen“ in Bernkastel-Kues. Nach den bisherigen Ermittlungen stritt ein Mann vor der Gaststätte lautstark mit zwei anderen Männern. Da diese ihn offensichtlich verprügeln wollten, flüchtete das Opfer in eine schmale Seitengasse, wohin die unbekannten Männer ihn verfolgten und einholten. Die Täter schlugen auf ihr Opfer ein, bis es am Boden lag. Zudem fügte einer der Männer dem Opfer eine stark blutende Wunde am Hals zu – wahrscheinlich mit einer Scherbe eines abgebrochenen Glases. Erst ein weiterer Mann, der dem am Boden liegenden Opfer zu Hilfe eilte, brachte die Täter davon ab, weiter auf den Mann einzuprügeln.

Das schwer verletzte Opfer wurde ins Wittlicher Krankenhaus gebrach, wo er nach Angaben der Polizei notoperiert werden musste und nun auf der Intensivstation behandelt wird.

Die Polizei sucht Zeugen und baut darauf, dass einer der vielen Menschen, die zum Tatzeitpunkt in der Altstadt unterwegs waren, etwas gesehen hat. Hinweise an die Polizei Bernkastel, Telefon 06531/95270.