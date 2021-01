Polizei : Wohnungseinbruch in Trassem

Trassem (red) Unbekannte sind am Dienstag zwischen 18 und 19 Uhr in eine Wohnung in Trassem eingebrochen. Die Täter hätten eine zum Garten gelegene Terrassentür aufgebrochen, um in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Leuktalstraße zu gelangen.

