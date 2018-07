Zeugen gesucht: Unbekannter zerkratzt Auto

Ein Auto ist in Gerolstein in der Nähe des Bahnhofs zerkratzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

(red) In der Gerolsteiner Bahnhofstraße ist ein blauer Peugeot von einem Unbekannten beschädigt worden, Das teilt die Polizei mit. Der Besitzer des Wagens parkte am Freitagabend gegen 18 Uhr sein Auto, einen blauen Peugeot 206, vor einem Imbiss gegenüber dem Gerolsteiner Bahnhof. ls er am Samstag gegen 13 Uhr wieder zu seinem Auto kam, bemerkte er einen Kratzer, der vom Heck bis zur Motorhaube reicht.

Hinweise an die Polizei Daun, Telefon 06592/96260, oder die Polizei Gerolstein, Telefon 06591/95260.

