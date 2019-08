Polizei : Zwei Mal Unfallflucht: Polizei sucht Autofahrer

Walsdorf/Birresborn Zwei Fälle von Unfallflucht meldet die Polizei Daun: In Walsdorf haben Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet, dass am Mittwoch gegen 5.15 Uhr ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Straße „Zum Sportplatz“ abkam und mit anschließend einem Stromkasten kollidierte.

In Birresborn hatte ein Mann am Dienstag gegen 18.15 Uhr seinen Wagen auf einem Parkplatz in der Straße „Auf dem Büchel“ geparkt. Durch einen bislang unbekannten Zeugen sei er darüber unterrichtet worden, dass ein dunkler Wagen mit Fahrradträger sein Auto am hinteren linken Kotflügel beschädigt habe. Danach sei der Verursacher in unbekannte Richtung davongefahren. Zum Kennzeichen der Unfallverursachers konnte der Zeuge keine Angaben machen.