Polizei : Zeugen gesucht: Zaun beschädigt

Jünkerath (red) In der Schüllerstraße in Jünkerath, in Höhe der Seniorenresidenz, ist von Samstag auf Sonntag durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

