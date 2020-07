Blaulicht : Bierglas-Attacke auf Nikolaus-Koch-Platz in Trier: Zeugen gesucht

Trier-Mitte Ein Mann greift jemandem mit einem Bierglas an und flüchtet daraufhin in die Innenstadt.

Auf dem Nikolaus-Koch-Platz in Trier kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein Mensch unvermittelt mit einem Bierglas attackiert wurde. Der männliche Täter flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Zeugen werden geben sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen, Telefon 0651/97790.