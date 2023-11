Streit eskaliert Zeugen nach Schlägerei in Trierer Disko gesucht

Trier · Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag einen Mann in einer Disko in der Gerty-Spies-Straße in Trier schwer verletzt. Nach zwei Verdächtigen wird nun gefahndet.

Foto: dpa/Lino Mirgeler