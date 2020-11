Polizei : Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Konz

Foto: TV/Klaus Kimmling

Konz Die Begrenzungsmauer und ein Maschendrahtzaun der Fa. Elenz Bau in Konz, Konzerbrück, Zufahrt zum Aldi, wurden am Donnerstag, 12. November, in der Zeit von 14 bis 17.30 Uhr vermutlich durch einen LKW beschädigt.

