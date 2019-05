später lesen Polizei Zeugin beobachtet Unfallflucht FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in Daun am Donnestag gegen 14.05 Uhr beim Rückwärtsfahren einen anderen Wagen beschädigt. Der Verursacher stieg aus, schaute sich den Schaden an, stieg wieder ein und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.