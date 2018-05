Unfall auf der B 257: Polizei sucht Zeugin

Zwei Autos sind am Freitag, 11. Mai, gegen 10 Uhr auf der B 257 in Höhe Meisburg zusammengestoßen. Dabei wurden laut Polizeiangaben jeweils die Außenspiegel beschädigt. Die Unfallursache sei noch unklar. Unmittelbar nach der Kollision sei vor Ort eine Zeugin gewesen, von der jedoch keine Personalien feststehen und die beim Eintreffen der Polizei nicht mehr anwesend war. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei in Daun unter Telefon 06592/96260 zu melden.