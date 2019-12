Polizei : Zigarettenautomat aufgebrochen

Hasborn (red) Am frühen Sonntagmorgen stellte ein Anwohner der Hauptstraße in Hasborn fest, dass ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden war. Es wurde eine unbekannte Menge an Bargeld entwendet.

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nacht von Samstag, 30. November, bis Sonntag, 1. Dezember.