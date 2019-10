Brand : Zigarettenkippe löst Feuerwehreinsatz in Trier aus

Zigarettenkippe löst Feuerwehreinsatz in Trier aus

Einsatz der Trierer Feuerwehr bei einem Wohnungsbrand in Ehrang.

Trier Alarm am Freitagnachmittag in Trier-Ehrang: Die Berufsfeuerwehr und der Löschzug Ehrang sind ausgerückt.

Kleine Ursache mit großer Wirkung: So lässt sich ein Feuerwehreinsatz am Freitag in Trier-Ehrang beschreiben. Statt angebrannten Essens war der Auslöser diesmal ein Zigarette.