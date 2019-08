Trier : Zigarettenmasche – Polizei verhaftet zweifachen Dieb

Trier Es war dieselbe Masche und derselbe Ort – nämlich die Tankstelle in der Trierer Ostallee –, an dem ein 19-Jähriger laut Polizei zum zweiten Mal binnen weniger Tage straffällig wurde.

Der junge Mann habe in der Nacht zum Samstag, 10. August, eine Frau gefragt, ob sie eine Zigarette für ihn habe. Als sie verneinte, habe er unvermittelt nach ihrer Handtasche gegriffen, die auf dem Boden stand, und sei weggelaufen. Später habe er in der Tankstelle mit der Kreditkarte der Frau bezahlt. Die Polizei nahm den 19-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts fest.