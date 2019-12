Feuerwehr : Zimmerbrand auf Campingplatz „Moselhöhe“ in Heidenburg

Zimmerbrand auf Campingplatz „Moselhöhe“ in Heidenburg

Heidenburg Eine große Rauchwolke sorgte für einen großen Einsatz der Feuerwehren rund um Heidenburg. Ursache war ein Zimmerbrand auf einem Campingplatz.

Sirenengeheul in vielen Hunsrückgemeinden am Montagmittag um 12 Uhr rund um Heidenburg. Gleich mehrere besorgte Bewohner meldeten der Leitstelle einen vermeintlichen Gebäudebrand am Ortsrand von Heidenburg auf dem dortigen Campingplatz „Moselhöhe“.