Blaulicht : Zivilcourage: Frauen schlagen in Trier Täter in die Flucht

Zivilcourage: Frauen schlagen in Trier Täter in die Flucht

Trier Zivilcourage zeigen und die Polizei informieren kann helfen, um Verbrechen aufzuklären. Am Wochenende konnten dadurch mehrere mutmaßliche Täter gefasst werden.

Einen wirklich mutigen und selbstlosen Einsatz zeigten vier Frauen am vergangenen Freitagabend auf dem Parkplatz eines Discounters in Trier-Nord. Die Damen hatten beobachtet, wie ein Mann aus dem Geschäft herauskam und vor dem Eingang von einer Gruppe Männer attackiert worden war. Das Opfer wurde offenbar von hinten geschlagen und auf dem Boden liegend getreten. Furchtlos ging eine der Damen dazwischen, während eine andere die Situation fotografierte und die Polizei alarmierte. Der Einsatz hatte mutmaßlich ein mögliches Raubdelikt verhindert und die Tätergruppe in die Flucht geschlagen. Aufgrund einer guten Personenbeschreibung und der gefertigten Fotos konnte der Haupttäter sowie die weiteren Teilnehmer nach kurzer Fahndung von der Polizei gefunden und gestellt werden. Auch wenn dieser Einsatz sehr erfolgreich verlaufen war, bittet die Polizei darum, sich nicht selbst in Gefahr zu begeben, um aktiv Zivilcourage zu beweisen. Das genaue Beobachten eines Geschehens und das rechtzeitige Absetzen eines Notrufes kann oftmals entscheidend zur Aufklärung einer Straftat sein, ohne eigenes Risiko eingehen zu müssen.