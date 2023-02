Essen und Bargeld weg : Jugendlicher bedroht und erpresst Kinder am Busbahnhof in Bitburg - Dann rufen die Opfer die Polizei

Bitburg Fiese Masche: Ein Jugendlicher und seine Helfer haben laut Polizei am ZOB in Bitburg Kinder erpresst und bedroht. Was die Täter wollten und was die Opfer geistesgegenwärtig getan haben.

Mehrere Kinder sind am Freitagmittag, 3.2.2023, gegen 13 Uhr, auf dem ZOB in Bitburg von einem Jugendlichen um ihr Bargeld und das Essen erleichtert worden. Das teilt die Polizei am Samstag mit.

Der Jugendliche habe die meist jüngeren Kinder eingeschüchtert und ihnen teilweise mit Gewalt gedroht, um an deren Eigentum zu kommen. Die jüngeren Kinder riefen geistesgegenwärtig über den Notruf 110 die Polizei, die auch sofort vor Ort erschien und so den 16-jährigen Verdächtigen festhalten konnte. Neben dem Haupttatverdächtigen sollen noch zwei weitere männliche Kinder/Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren mitgewirkt haben.