Wegen einer Freundin : „Klärendes Gespräch“ eskaliert – Jugendliche prügeln sich auf dem ZOB in Daun

„Klärendes Gespräch“ eskaliert – Jugendliche prügeln sich auf dem ZOB in Daun

Daun Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Teenagern wurde ein 12-Jähriger leicht verletzt.

Am Freitag stritten sich ein 12- und ein 15-Jähriger aus der VG Daun wegen einer 15-jährigen gemeinsamen Freundin. Der Streit spitzte sich so zu, dass sich die beiden Jugendlichen für ein „klärendes Gespräch“ im Bereich des ZOB in Daun verabredeten.